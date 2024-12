Tutto pronto o quasi per il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e per l’Italia inizierà il cammino che dovrà portare per forza di cose gli azzurri a staccare il pass per la Coppa del Mondo che si giocherà nel continente americano, visto che nelle ultime due edizioni la Nazionale non si è qualificata gettando nello sconforto tutti i tifosi. Assenti dal lontanissimo 2014, dove per il secondo Mondiale consecutivo uscivamo ai gironi, gli azzurri vogliono tornare protagonisti nel torneo iridato, dopo che Russia e Qatar hanno dovuto fare a meno dell’Italia.

E con il sorteggio dell’Uefa che si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 12 italiane, tutte le nazionali sapranno quali avversarie dovranno fronteggiare in queste qualificazioni europee ai Mondiali per poter staccare il pass, che ricordiamo sarà riservato alla prima classificata di ciascuno dei dodici gironi, più quattro posti aggiuntivi che saranno assegnati tramite i playoff che comprenderanno le dodici seconde e quattro formazioni in base ai risultati di Nations League.

Proprio la Nations League tutt’ora in corso, però, non consentirà all’Italia – testa di serie nel sorteggio – di conoscere subito le proprie avversarie e il girone nella quale sarà inserita la nostra nazionale. Già, perché sei di questi gironi conterranno cinque squadre, mentre gli altri sei quattro squadre. Quattro dei gironi da quattro squadre, nel dettaglio, vedranno ai nastri di partenza le formazioni che raggiungeranno le Final Four di Nations League, perché appunto in uno degli slot del calendario dedicato alle qualificazioni ai Mondiali (quello di giugno) giocheranno semifinali e finali dell’altro torneo Uefa, dunque queste nazionali saranno posizionate appositamente in uno dei gironi da quattro squadre, per poter giocare sei partite e non otto, tutte tra settembre e novembre 2025. Il fatto è però che al 13 dicembre devono ancora giocarsi i quarti di finale della Nations League, ci sono quindi otto squadre che vedranno il proprio sorteggio in sospeso.

Entreranno in scena, infatti, delle X al posto delle coppie di squadre che si giocheranno il passaggio in semifinale, e dunque Italia e Germania, avversarie nei quarti di marzo, saranno inserite in blocco e in automatico due gruppi “sospesi”, uno per la vincente (gruppo tassativamente da quattro squadre) e uno per la perdente (gruppo da quattro o da cinque squadre, deciderà il sorteggio), così come le altre tre coppie di squadre ai quarti di Nations League.

Di conseguenza, a posteriori, sapremo se vincere o perdere con la Germania ci farà capitare in un gruppo più o meno difficile per la qualificazione ai Mondiali. Ovviamente, però, nessun calcolo o retropensiero, anche se il paradosso per le otto squadre ancora in corsa in Nations League è quello di perdere per finire in un girone più facile delle qualificazioni ai Mondiali.

Soltanto a fine marzo (andata il 20 e ritorno il 23, previ anticipi o posticipi) l’Italia saprà se finirà in un determinato e già noto girone da quattro squadre o nell’altro girone, da quattro o da cinque (al 25% in uno da 4 e al 75% in uno da cinque). Tutto dipenderà dalla vittoria o dalla sconfitta contro la Germania nei quarti di finale. Per il momento, segno X per gli azzurri e doppia chance sia per il girone che per le avversarie.