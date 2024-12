Turn over o no? Non mancano dubbi nelle probabili formazioni di Ajax-Lazio, match della sesta giornata di Europa League 2024/2025. Finora Marco Baroni ha sempre optato per le rotazioni in campo europeo, ma potrebbe non esagerare all’Amsterdam Arena, dove le due squadre scenderanno in campo alle 21:00 di giovedì 12 dicembre. L’Ajax ha vinto le ultime tre gare casalinghe europee con un margine sempre più ampio: 3-0 contro lo Jagiellonia, 4-0 contro il Beşiktaş e 5-0 contro il Maccabi Tel-Aviv. Un avversario insidioso, come lo è la Lazio per gli olandesi. La classifica parla chiaro: i biancocelesti sono primi con 13 punti, tre in più degli uomini di Francesco Farioli. Ecco le possibili scelte dei due allenatori.

AJAX – Squalificato Wijndal. Brobbey in vantaggio su Weghorst al centro dell’attacco. Traore e Akpom dovrebbero completare il tridente di Farioli.

LAZIO – Castellanos in attacco vista la squalifica contro l’Inter. Pedro alle sue spalle. Tchaouna e Zaccagni sulle fasce. Guendouzi e Rovella tornano a giocare insieme dopo il turno di squalifica scontato dall’azzurro a Napoli.

Le probabili formazioni di Ajax-Lazio

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Akpom

Ballottaggi: Brobbey 55% – Weghorst 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Wijndal

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos

Ballottaggi: Tchaouna 55% – Isaksen 45%

Indisponibili: Vecino, Romagnoli (in dubbio)

Squalificati: –