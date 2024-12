Scottie Scheffler è stato eletto il miglior giocatore del Pga Tour per il terzo anno di fila. Il numero 1 al mondo ha ottenuto il titolo con il 91% dei voti, superando nettamente il californiano Xander Schauffele, oro olimpico a Tokyo 2020, e il nordirlandese Rory McIlroy, terzo nel ranking mondiale. Scheffler eguaglia così Tiger Woods, che aveva ottenuto il Jack Nicklaus Award per tre volte di seguito in due diverse occasioni. Il campione statunitense era stato nominato miglior giocatore del Pga Tour tra il 1999 e il 2003, per poi ripetersi tra il 2005 e il 2007. Woods, in totale, ha collezionato il premio di ‘best player’ ben undici volte nel corso della sua carriera, l’ultima nel 2013. Scheffler chiude così un 2024 ricco di successi. Il 28enne è risultato vittorioso in sette tornei, tra cui l’Hero World Challenge, evento non ufficiale della PGA. Nel suo palmares non manca poi l’oro olimpico a Parigi 2024. Inoltre, il golfista di Ridgewood ha ottenuto il successo nella FedEx Cup.