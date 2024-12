Si è svolto a Zurigo il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026, e l’Italia non sa ancora quale sarà il suo girone e quali saranno le sue avversarie, questo perché, come è noto, disputando la Nations League nei quarti di finale, in attesa di capire se avanzerà in semifinale è stata per il momento congelato il suo inserimento in un determinato girone. Gli azzurri, così come la Germania che affronterà ai quarti, conoscono due possibili gironi in cui saranno automaticamente inseriti: in un gruppo da quattro squadre, il gruppo A, se si qualificheranno per le Final Four, dovendo disputare solo sei partite e iniziando così a settembre (in tre slot del calendario e tre mesi) il cammino nella corsa al pass per la Coppa del Mondo dove manchiamo dal lontano 2014, in un gruppo da quattro/cinque squadre, il gruppo I, se verranno eliminati ai quarti, iniziando pertanto a giugno/settembre il percorso delle qualificazioni, in questo caso con sei/otto partite da giocare nei tre/quattro slot. Da dodici possibili gironi iniziali, dunque, l’Italia ha ridotto a due i possibili gruppi in cui sarà inserita.

Dunque, per il momento nessuna certezza per l’Italia, che era testa di serie in questo sorteggio: si sanno però le possibili avversarie già. Se gli azzurri saranno inseriti nel gruppo A, dovranno affrontare determinate squadre già note, se invece saranno inseriti nel gruppo I, sfideranno invece altre nazionali. Ovviamente, nessun calcolo: la Nations League sarà presa sul serio e l’obiettivo è quello di battere la Mannschaft e qualificarsi per le semifinali del torneo, a cascata andremo a conoscere in automatico, a fine marzo, quali saranno gli ostacoli tra la Nazionale e il ritorno ai Mondiali.

SORTEGGIO ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: I DUE POSSIBILI GIRONI E LE POSSIBILI AVVERSARIE

Girone e avversarie dell’Italia se gli azzurri si qualificheranno alle semifinali di Nations League

GRUPPO A

Italia

Slovacchia

Irlanda del Nord

Lussemburgo

Girone e avversarie dell’Italia se gli azzurri saranno eliminati ai quarti di finale della Nations League

GRUPPO I

Italia

Norvegia

Israele

Estonia

Moldova