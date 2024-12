Il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026 si è svolto questa mattina a Zurigo, ma l’Italia non sa ancora quale sarà il suo girone e quali saranno le sue avversarie. Andiamo però a scoprire quali sono le date in cui giocheranno gli azzurri nel loro cammino verso il ritorno a un Mondiale, dove non partecipiamo dal 2014, dove peraltro per la seconda edizione consecutiva eravamo stati eliminati ai gironi. Poi, niente Russia e niente Qatar, dunque diventa vitale tornare nell’edizione del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico.

Come è noto, l’Italia oggi non è stata inserita con precisione in un determinato girone, ma la sua partecipazione a un gruppo è sospesa e congelata in attesa dei quarti di finale della Nations League. In base all’esito del sorteggio, la Nazionale ora sa che se vincerà contro la Germania finirà nel gruppo A con la Slovacchia, l’Irlanda del Nord e Lussemburgo, se invece perderà contro i tedeschi sarà inserita nel gruppo I con la Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Di conseguenza, cambiano le date in cui giocherà le partite, anche perché cambia il numero stesso degli incontri.

Saranno sei, tre di andata e tre di ritorno se finirà nel gruppo A da quattro squadre, e le partite si giocheranno tutte tra settembre e novembre, per la precisione nelle tre soste delle nazionali di seguito riportate. Due partite dall’1 al 9 settembre, due partite dal 6 al 14 ottobre, due partite dal 10 al 18 novembre.

Se invece perderà in Nations League e non raggiungerà le Final Four, sarà inserita come detto nel girone I e diventano otto le partite da disputare, quattro di andata e quattro di ritorno, perché si tratta di un girone da cinque squadre. In questo caso, il cammino inizierà già nella finestra di giugno e poi come nell’altra possibile fattispecie, proseguirà a settembre, ottobre e dicembre. Si giocherà dunque dal 2 al 10 giugno per le prime due partite, e poi due partite dall’1 al 9 settembre, due partite dal 6 al 14 ottobre, due partite dal 10 al 18 novembre.

SORTEGGIO ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: LE POSSIBILI DATE

Se l’Italia si qualificherà alle semifinali di Nations League

GIRONE A DA QUATTRO SQUADRE

Partite 1 e 2: tra l’1 e il 9 settembre 2025

Partite 3 e 4: tra il 6 e il 14 ottobre 2025

Partite 5 e 6: tra il 10 e il 18 novembre 2025

Se l’Italia sarà eliminata ai quarti di finale della Nations League

GIRONE I DA CINQUE SQUADRE

Partite 1 e 2: tra il 2 e il 10 giugno 2025

Partite 3 e 4: tra l’1 e il 9 settembre 2025

Partite 5 e 6: tra il 6 e il 14 ottobre 2025

Partite 7 e 8: tra il 10 e il 18 novembre 2025