Sorteggio Euro 2024, Berisha la prende sul ridere: al gruppo di Albania e Italia aggiunge anche il Brasile

Prenderla con ironia, lo stai facendo bene. Sul suo profilo Instagram, il portiere dell’Empoli e dell’Albania Etrit Berisha ha commentato il sorteggio dei gironi degli Europei 2024. Non è stata particolarmente fortunata la Nazionale di Sylvinho, inserita nel gruppo B con Spagna, Italia e Croazia. Berisha ha dunque postato una foto sui social, aggiungendo come quinta squadra il Brasile – come a voler dire che, con la Selecao, non manca davvero più nessuno – e postando l’emoticon di un sorriso imbarazzato.