Highlights e gol Newcastle-Manchester United 1-0: Premier League (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 14

Gli highlights e le azioni salienti di Newcastle-Manchester United 1-0. Al 56′ Trippier riceve palla sulla destra e disegna un cross basso in area, Anthony Gordon sfugge a Wan-Bissaka e da due passi supera Onana. Il Newcastle sale a 26 punti, due in più del Manchester United. Si interrompe la striscia di tre vittorie consecutive in campionato dei Red Devils.