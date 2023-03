Lazio-Roma, bandiera nazista in Curva Sud. Abodi: “Daspo subito, nessuna doppia morale”

Il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha aggiornato sull’incresciosa vicenda legata alla bandiera nazista apparsa in Curva Sud a margine del Derby tra Lazio e Roma. Nelle scorse ore i tifosi laziali avevano lamentato una giustizia a due facce, ma Abodi ha voluto mettere subito in chiaro i provvedimenti contro il tifoso giallorosso. “Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera – scrive sul proprio profilo Twitter – La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al RISPETTO senza farlo diventare un tema da doppia morale? E non solo in questi casi…”

Il tweet di Abodi