Ranking Uefa, dopo i gironi l’Italia è il miglior campionato: si infiamma la corsa al quinto posto Champions

L’Italia guarda tutti dall’alto. Sì, è la verità. Dopo la fase a gironi di Champions League, Europa League e Conference League, il Bel Paese è al comando del ranking Uefa stagionale. Parametro da tenere sott’occhio perché le prime due Nazioni, a fine anno, strapperanno un posto aggiuntivo nella nuova Champions League che nascerà nel 2024/2025. E non deve stupire che l’Italia sia al comando: perché è l’unica Nazione a portare sette squadre alla fase ad eliminazione diretta. Dietro però la concorrenza è agguerrita: Germania e Inghilterra sono vicinissime, più staccata la Spagna che però ha quattro spagnole prime nei gironi di Champions League e può puntare al colpaccio.

Inter, Napoli e Lazio agli ottavi di finale di Champions League, Milan e Roma al playoff di Europa League, Atalanta agli ottavi di Europa League e Fiorentina agli ottavi di Conference League. Questo il bilancio delle squadre italiane dopo la fase a gironi: la vittoria del Milan sul campo del Newcastle di sicuro non può soddisfare i rossoneri visto che sono stati eliminati dalla Champions League, ma è fondamentale per il ranking. Sì, perché i rossoneri giocheranno in Europa League e potranno portare punti all’Italia e perché soprattutto il Newcastle è stato eliminato, togliendo la seconda squadra all’Inghilterra dopo la nefasta eliminazione del Manchester United.

Meno due squadre anche per la Spagna: il Siviglia, vincitore dell’Europa League, è arrivato quarto nel suo girone mentre già ad agosto la penisola iberica aveva già perso l’Osasuna nel playoff di Conference League. La Germania invece è ben presente e ha grandi possibilità con Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen rispettivamente in Champions e in Europa League, ma anche loro hanno perso l’Union Berlino che non si è qualificato neanche per l’Europa League. E la Francia? Come l’Italia ha portato avanti tutte le loro squadre, ma sono 6 e non 7.

A febbraio si riprenderà con le sfide ad eliminazione diretta e, paradossalmente, anche qui l’Italia ha un vantaggio. Ai playoff ci saranno due squadre, Roma e Milan, che potranno portare ancora punti. Mentre, per esempio, l’Inghilterra, non ha nessun club e non potrà smuovere il punteggio. La Germania ha Friburgo ed Eintracht di Francoforte impegnate mentre la Spagna il Betis di Siviglia. Insomma la volata partirà da febbraio ed il gruppo lo guida l’Italia. Bisogna arrivare al traguardo, quantomeno tra le prime due. E la quinta della Serie A potrà festeggiare.

RANKING UEFA AGGIORNATO DOPO LA FASE A GIRONI