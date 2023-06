Isole Faroe-Albania: gol pazzesco di Asllani: tiro all’angolino del mediano Inter (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Gol pazzesco di Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, in Isole Faroe-Albania. Una botta meravigliosa a giro da parte del mediano nerazzurro, che col suo mancino fatato fa partire un parabola allo stesso tempo potente e precisa, oltre che imparabile, che si insacca all’angolino. E così è 1-2 per gli ospiti, che hanno pure sbagliato un rigore nel primo tempo. In alto le immagini della rete.