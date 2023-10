Scommesse, Spalletti: “I giocatori sappiano che c’è chi fa sciacallaggio per notorietà”

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti, in una intervista esclusiva a Rai Sport a poche ore dal calcio d’inizio della gara contro Malta a Bari, torna sulla vicenda delle scommesse che ha coinvolto i due azzurri Zaniolo e Tonali, riferendosi anche alle indiscrezioni di Fabrizio Corona: “I calciatori devono sapere che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie, altre professioni, dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare e osservare quelli che sono i comportamenti di personaggi famosi: sciacallare un po’ su quello che loro fanno per avere altrettanta pubblicità“.

Spalletti ha poi concluso: “Se non ce la fai ad essere una persona di valore e non resisti alle tentazioni, per lo meno devi usare il ragionamento e l’intelligenza di andare a sfogare queste necessità personali in qualcosa che non disturbi la tua professione e il tuo lavoro, e la tua possibilità di vivere una vita importante“.