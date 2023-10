LIVE – Pergolettese-Trento 0-0: Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Sfida da metà classifica quella fra Pergolettese e Trento che si sfideranno anche per capire il loro campionato dove si potrà attestare: se tra le zone in cui si spera di piazzarsi per i playoff o quelle per cui bisogna tenersi a debita distanza dalla zona rossa dei playout. Sfidarsi quindi per capire chi si è. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà la diretta testuale del match.

PERGOLETTESE-TRENTO 0-0

34′ – PERGOLETTESE A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Gran tiro al volo di Capoferri, ma si supera Russo!

30′ – Anastasia! Tiro sul primo palo dalla destra e parata di Soncin

28′ – Ammonito Barison per una trattenuta ai danni di Guiu

26′ – Tiro di Cerasani da fuori, palla larga

22′ – PALO DEL TRENTO! Grande occasione per gli ospiti su un bel tiro di Anastasia che colpisce in pieno il palo!

18′ – Infortunio per Bariti: il capitano della Pergolettese deve lasciare il campo, spazio a Cerasani al suo posto

15′ – Pasquato! Tiro dal limite col mancino, Soncin para in calcio d’angolo

10′ – La Pergolettese pareggia i conti dei gialli: ammonito Guiu

4′ – Subito ammonito Sangalli nel Trento

1′ – Al via la gara!

13.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match Pergolettese-Trento. Tra pochi minuti si comincia!