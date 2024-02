Regolamento Mali-Costa d’Avorio: cosa succede in caso di pareggio al 90′?

Tutto pronto per Mali-Costa d’Avorio, match dei quarti di finale di Coppa d’Africa, in programma alle 18:00 di sabato 3 dicembre. Dopo la vittoria sul Burkina Faso, il Mali sogna un’altra impresa e spera in una semifinale storica. Dovrà vedersela però con i padroni di casa, vogliosi di andare ancora avanti dopo essere stati ad un passo dall’eliminazione nella fase a gironi. Ma cosa succede in caso di pareggio al 90′? Nessuna sorpresa. Si procederà con due tempi supplementari da quindici minuti, seguiti, in caso di parità, dai calci di rigore. Proprio come accaduto negli ottavi di finale e come accadrà, eventualmente, in semifinale. Mali e Costa d’Avorio vogliono esserci. Prima però ci sono 90′ e forse più minuti da giocare.