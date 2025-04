Alberto Bettiol non prenderà parte al Giro delle Fiandre. Il campione italiano, vincitore della corsa nel 2019, è costretto al forfait per un problema fisico; lo annuncia la squadra del 31enne toscano, la XDS Astana Team, spiegando come al corridore sia stata diagnosticata un’infezione polmonare da clamidia pneumoniae. Proprio ieri Bettiol non ha portato a termine la Dwars Door Vlaanderen, vinta dal suo ex compagno di squadra della EF Education EasyPost Neilson Powless, e oggi arriva la notizia della sua assenza anche alla Ronde, in programma domenica. Finora in stagione, la prima con il team kazako dopo cinque stagioni tra le fila della EF, l’unico risultato degno di nota del classe ’93 di Castelfiorentino è il settimo posto al Trofeo Laigueglia a inizio marzo.

Bettiol è l’ultimo italiano ad aver vinto il Giro delle Fiandre, impresa portata a termine nel 2019, quando arrivò a braccia alzate in solitaria sul traguardo di Oudenaarde. L’ultima classica monumento in assoluto vinta da un italiano rimane invece la Parigi-Roubaix 2021, quando fu Sonny Colbrelli a compiere il suo capolavoro, unico italiano ad imporsi nell’Inferno del Nord nel nuovo millennio.

Le parole di Bettiol

Comprensibilmente deluso Bettiol, che ha dichiarato: “È devastante non poter competere nel Giro delle Fiandre questa domenica. Questa gara significa molto per me ed era uno dei grandi obiettivi della stagione, soprattutto indossando la maglia tricolore italiana. Di recente mi sono sentito stranamente debole e gli esami medici hanno confermato questa infezione. Non c’è niente che io possa fare se non accettare questa decisione, ora devo spostare la mia attenzione sui prossimi obiettivi“.