Highlights e gol Perù-Argentina 0-2, qualificazioni sudamericane Mondiali 2026 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 13

Il video con gli highlights di Perù-Argentina 0-2, sfida valevole per le qualificazioni Conmebol ai Mondiali 2026. Continua senza intoppi la marcia dei campioni del Mondo, i quali mettono a segno la quarta vittoria in altrettante partite. Decide il solito Messi, protagonista assoluto del match di Lima con una doppietta. E ora il vantaggio è già di cinque punti sulla seconda in classifica.