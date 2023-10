Highlights e gol Uruguay-Brasile 2-0, qualificazioni sudamericane Mondiali 2026 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra

Il video con gli highlights di Uruguay-Brasile 2-0, sfida valevole per le qualificazioni Conmebol ai Mondiali 2026. Altro pesante stop per i verdeoro, i quali dopo il pareggio casalingo contro il Venezuela escono sconfitti dal match esterno di Montevideo. Un gol per tempo, siglati da Nunez e De la Cruz, condannano Neymar e compagni, con il calciatore ex-Barcellona e PSG costretto anche a uscire per infortunio.