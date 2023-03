Qualificazioni Europei Under 19 2023, è grande Italia: 3-2 sulla Germania all’esordio

L’Italia vince una bellissima partita contro la Germania nella prima giornata delle qualificazioni ai Campionati Europei di calcio Under 19. Gli azzurrini trionfano per 3-2 al termine di un match spettacolare e ricco di colpi di scena, in cui ad avere la meglio è stata, alla fine, la grande tenacia messa in mostra dai nostri rappresentanti, che non si sono mai arresi nemmeno nei momenti più critici di questa entusiasmante sfida. Un primo tempo interpretato in maniera magistrale dall’Italia, che si è portata in vantaggio al 18′ con Niccolò Pisilli e, al 24′, ha raddoppiato con Luca D’Andrea, andando negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa, la Germania ha immediatamente reagito di forza e ha messo davvero alle stresse gli azzurri, che al 59′ si sono ritrovati sul 2-2 dopo i gol di Muhammad Damar e di Yusuf Kabadayi. La squadra, però, è stata bravissima a resettare e a ripartire da zero, al 67′ è arrivata la doppietta di Pisilli e il 3-2 è stato poi difeso con le unghie e con i denti fino al triplice fischio.