Tennis, Sabalenka si sfoga: “Non ho fatto nulla, tanto odio negli spogliatoi”

“E’ davvero dura capire perché ci siano così tante persone che mi odiano senza motivo, non ho fatto nulla”. La numero due al mondo, Aryna Sabalenka, si è sfogata così dopo le dure critiche e le manifestazioni d’odio dovute al semplice fatto di essere bielorussa in relazione alla guerra Russia-Ucraina: “Non ho mai affrontato così tanto odio negli spogliatoi. Ci sono tante haters sui social quando perdi dei match, ma negli spogliatoi non mi era mai capitato. Ho avuto, non dico degli scontri, ma delle strane conversazioni non con le ragazze ma con i membri del mio team. È stata dura, un duro periodo, ma adesso va meglio”.