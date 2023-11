Qualificazioni Europei 2024, Slovacchia qualificata: Islanda battuta 4-2

di Mattia Zucchiatti 31

La Slovacchia di Francesco Calzona si qualifica per la fase finale di Euro 2024. A Skriniar e compagni bastava evitare la sconfitta, ma sono andati oltre, battendo 4-2 l’Islanda e guadagnando così il pass diretto per il torneo continentale, insieme al Portogallo (già qualificato) che ha superato 2-0 il Liechtenstein (Ronaldo al 46′ e Cancelo al 57′). La scena però è tutta degli uomini di Calzona, costretti a rimontare dopo il vantaggio islandese al 17′ con Oskarsson. Poi la rimonta tutta firmata da giocatori che hanno militato in Serie A: al 30′ il pareggio di Kucka, poi al 36′ il 2-1 siglato dal centrocampista del Verona, Duda su rigore. Nella ripresa l’ex Sassuolo Haraslin (47′ e 55′) firma la doppietta della sicurezza, prima del gol del figlio d’arte Andri Gudjohnsen. Nello stesso girone arriva una grande vittoria del Lussemburgo che batte 4-1 la Bosnia. Decisivi i gol di Olesen (6′), Rodrigues (rigore, 30′ e 95′) e Muhajic (55′ autogol). Nell’altro girone, il G, il Montenegro resta in corsa per il secondo posto, grazie alla vittoria per 2-0 sulla Lituania con le reti di Kuc (3′) e Jovetic (48′). Ora il girone vede l’Ungheria già qualificata, mentre la Serbia è seconda a 13 punti, due in più del Montenegro. Nell’ultimo turno le due nazionali in corsa sfideranno rispettivamente Bulgaria e Ungheria.