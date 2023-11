Serie C 2023/24: il Cesena batte l’Entella e torna capolista nel girone B

Il Cesena vince 0-1 al Comunale di Chiavari battendo l’Entella, nel recupero della 10 giornata, e si riporta in vetta alla classifica del girone B della Serie C. Decide il match il colpo di testa di Daniele Donnarumma al 17esimo del primo tempo. Ritmi bassi in avvio di partita, con le due squadre che si studiano e concedono pochi spazi agli avversari. Poco dopo il quarto d’ora di gioco passa il Cesena sull’asse dei suoi due quinti di centrocampo. Adamo con uno sforzo riesce a salvare e a crossare un pallone che sembrava destinato a finire sul fondo, sulla quale si fionda Donnarumma che sbuca dal nulla anticipando tutti e di testa spedisce la sfera sotto il sette. Negli istanti successivi al gol, il Cesena va vicino al raddoppio con Chiarello che tù per tù con De Lucia calcia alto sopra la traversa. L’altro episodio chiave del primo tempo e della partita si consuma poco dopo la mezzora con Disanto che perde la testa e commette un fallo di reazione facendosi espellere e lasciando l’Entella in dieci uomini.

Nella seconda frazione i padroni di casa con coraggio e orgoglio si rivoltano in avanti nonostante l’uomo in meno nel tentativo di pungere il Cesena e agguantare il pari, senza riuscire a rendersi pericolosi. Ospiti che non azzannano il match, ma vanno vicino al raddoppio in un paio di occasioni: prima con un tiro da fuori di Donnarumma e poi con una ripartenza potenzialmente letale finalizzata male e non sfruttata. Negli ultimi minuti e nel recupero l’Entella ci prova con tutte le forze rimaste e tutti gli effettivi ma non riesce mai ad impensierire Pisseri.