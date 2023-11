Eurolega 2023/2024: una grande Olimpia Milano piega l’Efes, ok Olympiacos e Real Madrid

Oggi si sono disputate le partite valide per la nona giornata di Eurolega 2023/2024. L’Olimpia Milano piega l’Efes 92-76 al Forum. Nell’ultimo quarto il quintetto titolare domina quello dei turchi vincendo il quarto periodo 29-15. Decisivo l’apporto di Shields con 18 punti e quello di Hall dalla panchina, 15 punti e 5 assist. Bene Mirotic con 14 e Melli con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 18 di Clyburn e i 17 di Thompson per evitare la sconfitta. Terza vittoria per l’Olimpia a fronte di 6 sconfitte, mentre quinta sconfitta per l’Efes con 4 vittorie. Nella prossima giornata Milano andrà in trasferta a Belgrado contro la Stella Rossa.

Nelle altre partite l’Olympiacos batte la Stella Rossa 88-83 rischiando di buttare via un vantaggio di 11 punti in apertura di ultimo quarto. Peters domina il parquet con 28 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Canaan con 15 punti e Fall con una doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi. Non bastano alla squadra di Sfairopoulos i 26 del solito Nedovic e i 15 di Teodosic per evitare il ko. Seconda vittoria in fila per i greci, che salgono a 5 vittorie e 4 sconfitte in piena zona playoff. Sale a 6 il bilancio delle sconfitte della Stella Rossa, a fronte di 3 vittorie. Il Maccabi Tel Aviv piega il Fenerbahce in casa 78-73. Bene l’intramontabile Lorenzo Brown, con 18 punti, e Colson con 13 punti e 13 rimbalzi. In doppia cifra anche Baldwin, 12 punti e 5 assist, e Webb, 10 punti e 7 rimbalzi. Agli ospiti non bastano i 36 punti combinati da Wilbekin e Biberovic, 18+18, e i 16 di Hayes con 6 rimbalzi per evitare la sconfitta. Maccabi che sale al sesto posto a 5 vittorie e 3 sconfitte. 5 vittorie e 4 sconfitte per il Fenerbahce. Continua a vincere il Real Madrid, che batte 91-73 Monaco grazie ai 21 di Muaa e i 14 di Llull. Ancora imbattuti i Blancos che hanno 8 vittorie e 0 sconfitte all’attivo.

RISULTATI E CLASSIFICA