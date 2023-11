Qualificazioni Europei 2024: poker della Finlandia, l’Albania pareggia in Moldavia e stacca il pass

La dodicesima compagine a qualificarsi per gli Europei 2024 è l’Albania. Ai ragazzi di Sylvinho è bastato un pareggio per 1-1 sul campo della Moldavia per staccare il pass per la rassegna continentale. Un rigore trasformato al 25′ da Cikalleshi ha messo il match in discesa per la formazione albanese, che a tre minuti dal 90′ è stata raggiunta sul pareggio dalla rete di Baboglo, ma ha comunque potuto festeggiare. Nell’altro incontro andato in scena alle ore 18, la Finlandia ha travolto per 4-0 l’Irlanda del Nord, ma non può più sperare di qualificarsi in quanto distante quattro lunghezze dal secondo posto. Un rigore di Pojahnpalo ha sbloccato il match, mentre nella ripresa sono arrivate le reti di Hakans, Pukki e Lod.