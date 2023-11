Lippi sul derby d’Italia: “La Juventus ha il vantaggio di non fare le coppe”

Marcello Lippi, ex allenatore sia di Inter e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del derby d’Italia ormai alle porte: “Ci sono un paio di squadre che danno la sensazione di essere superiori alle altre: sono l’Inter e la Juventus. Però ci sono anche il Milan e il Napoli, sono quattro squadre che alla lunga se la giocheranno. Se sarà un derby d’Italia fino alla conquista dello scudetto? Penso di sì, l’Inter è molto forte e l’ha dimostrato. La Juventus in più ha il vantaggio di non avere impegni infrasettimanali, perché non fa le coppe, perciò si può dedicare completamente al campionato. Ma non escluderei neanche il Milan dalla corsa Scudetto. La Juventus lotterà sicuramente per arrivare fino in fondo al campionato. Non ha impegni di coppe e si dedicherà completamente al campionato. È una squadra molto concreta, ha buona qualità e grande concretezza”.