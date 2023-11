Inter, Marotta all’Olimpico in sostegno della Nazionale

L’amministratore delegato dell’Inter Marotta questa sera sarà presente allo Stadio Olimpico di Roma in sostegno della Nazionale. Qualche ora fa, Marotta ha fatto visita agli azzurri e al ct Spalletti, che si preparano ad affrontare una delle partite più importanti per la qualificazione agli Europei 2024. Il dirigente non ha nascosto la sua preoccupazione per l’infortunio di Alessandro Bastoni, costretto a lasciare il ritiro.