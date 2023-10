Serie A Femminile, i risultati della domenica: continuano a vincere Juventus e Roma

Nel weekend in cui il calcio maschile si ferma, ancora di più i riflettori si sono puntati verso il calcio femminile e la sua Serie A. Campionato che vede, al momento, due padrone assolute: Juventus e Roma anche in questa domenica vincono e convincono tutti che la corsa per il tricolore sia a 2. Anche la Fiorentina, inoltre, ha vinto con un rotondp 1-4 in casa del Pomigliano.

Per quanto riguarda la Roma, le giallorosse hanno vinto contro l’Inter in una partita che tutto poteva far sembrare, ma non che fosse semplice. Le capitoline hanno condotto una gara perfetta ed hanno affondato nel momento in cui c’era da affondare. Di Greggi il gol del vantaggioo, mentre il 2-0 è arrivato per la sfortunata autogol di Alborghetti. A punteggio pieno anche la Juventus che ha avuto la meglio contro il Sassuolo, rifilando al club neroverde un rotondo 4-0. Di Beerensteyn (doppietta), Girelli e Garbino le reti del match. Al terzo posto si conferma la Fiorentina che vince sul campo del Pomigliano con un netto 1-4. Di Catena, Boquete, Longo, Hammarlund i gol della viola. A poco, se non per le statistiche, vale il gol di Pomigliano con Ippolito al 90esimo.