Qualificazioni Europei 2024, il Portogallo resta a punteggio pieno. La Croazia travolge la Lettonia 5-0

Cinque vittorie, zero sconfitte, quindici gol fatti e zero subiti. Il Portogallo sale a quota 15 punti in classifica nel girone J di qualificazione agli Europei del 2024, grazie alla vittoria per 1-0 sulla Slovacchia. Decisiva al 43′ una magia di Bruno Fernandes che riceve palla da Bernardo Silva, entra in area e lascia partire un diagonale letale. Serata senza reti e lampi per Cristiano Ronaldo, che alla fine abbandona per qualche minuto il campo a causa di un colpo alla nuca. Tutto facile per la Croazia che batte 5-0 la Lettonia. Dopo un inizio di stagione vissuto in panchina con la maglia del Real Madrid (una sola presenza dal 1′), Luka Modric torna a giocare da titolare con la maglia della sua nazionale. Ad aprire le marcature però è Petkovic che dopo tre minuti firma la rete dell’1-0. Al 13′ il centravanti serve l’assist per il raddoppio targato Ivanusec e al 44′ l’ex Catania completa il primo tempo perfetto realizzando la rete della doppietta. Nella ripresa arrivano anche i gol di Kramaric (68′) e Pasalic (78′).

Continua il momento magico della Scozia che dopo aver battuto la Spagna, travolge per 3-0 Cipro e rimane a punteggio pieno con 12 gol fatti e uno solo subito nel gruppo A. McTominay al 6′ apre le marcature. A seguire, arrivano anche i gol di Porteous (16′) e McGinn (30′). La Bosnia batte 2-1 il Liechtenstein grazie ai gol di Dzeko (3′) e all’autorete di Luchinger. Vittoria a sorpresa per il Lussemburgo che batte 3-1 l’Islanda con i sigilli di Chanot (9′ rigore), Borges (70′) e Sinani (89′). Sfiora il colpo esterno l’Armenia che passa in vantaggio contro la Turchia con il gol di Dashyan al 49′, ma nel finale Yildirim ristabilisce il pareggio.