Golf, Irish Open 2023: in vetta Smith e Sharma, nella top 10 Guido Migliozzi

L’Horizon Irish Open 2023 è arrivato al giro di boa, in testa alla classifica l’inglese Jordan Smith e l’indiano Shubhankar Sharma. Dietro, un altro inglese, Ross Fisher, distante appena un colpo dai due leader, e dunque a -12. Ancora molto vicini alla testa della classifica anche il tedesco Hurly Long, quarto a -11 e lo scozzese Calum Hill, quinto ad un ulteriore colpo di distanza e dunque a -10.

Scala la classifica anche l’italiano Guido Migliozzi, in sesta piazza a -9, autore di un giro in 66 con sei eccezionali birdie nelle seconde otto buche che gli permette di guadagnare ben 21 posizioni. Non supera invece il taglio Edoardo Molinari, distante quattro colpi dal punteggio che gli avrebbe permesso di qualificarsi.