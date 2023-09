Highlights e gol Croazia-Lettonia 5-0: Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Redazione 15

Gli highlights e le azioni salienti di Croazia-Lettonia 5-0, match di qualificazioni agli Europei del 2024. Goleada per Modric e compagni dopo un primo tempo a senso unico. Due gol e un assist per Bruno Petkovic. L’ex Catania serve la palla per il gol a Ivanusec e nel corso della ripresa sono Kramaric e Pasalic a completare la cifra tonda.