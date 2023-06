Olanda, Koeman: “Italia? Siamo pronti, sarà un esame importante”

Domani pomeriggio, a Enschede, l’Italia affronterà, nella finale per il terzo posto della Nations League, i padroni di casa dell’Olanda. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, si sono dichiarati “pronti” per la sfida contro gli azzurri il ct Orange Ronald Koeman e il laterale dell’Inter Denzel Dumfries. “Contro la Croazia abbiamo anche fatto molte cose buone. Vogliamo continuare così, commettendo possibilmente meno errori. Se prendi i due gol che abbiamo subito nei supplementari significa che qualche cosa nella nostra difesa non ha funzionato: questo non è accettabile”, ha detto il ct dell’Olanda. “Vogliamo qualificarci per EURO2024 ma non ci sono molti momenti in cui il gruppo è unito e possiamo provare le cose abbiamo in mente. Domani è un’occasione utile per continuare il nostro lavoro in tal senso: vogliamo giocare con la stessa energia vista mercoledì”, ha aggiunto Koeman.

“Timber ha accusato qualche piccola problema questa mattina, vedremo domani come starà. Per il resto, tutti gli altri sono pronti a giocare. Non farò riposare i miei calciatori solo perché siamo alla fine della stagione”, ha detto ancora il ct Orange. “Siamo in Nazionale e siamo orgogliosi di indossare questa maglia. In ogni partita facciamo del nostro meglio per ottenere il miglior risultato possibile”, ha concluso Koeman. Sulla stessa lunghezza d’onda Dumfries: “Avremmo preferito giocare la finale ma questa, per noi, è l’ultima partita prima delle cruciali qualificazioni per gli Europei. Quindi sicuramente si tratta di un match importante per noi olandesi. L’Italia? Penso che abbiano affrontato al meglio questo torneo, come abbiamo fatto noi. Si tratta di un trofeo che avrebbero voluto vincere, come noi del resto. Tanto più che gli azzurri non si sono qualificati per i Mondiali dello scorso anno. Mi aspetto che domani loro prendano sul serio la partita, proprio come faremo noi”.