Qualificazioni Europei 2024: le date e il calendario

Con l’Italia campione in carica, parte la marcia verso gli Europei di calcio del 2024. La Germania, nazione ospitante, aspetta di conoscere le 23 nazionali che parteciperanno alla fase finale. I primi 20 posti saranno decisi dalla fase a gironi di qualificazione, con le prime due classificate di ogni girone che andranno in Germania. Per quanto riguarda gli ultimi tre posti, bisogna aspettare gli spareggi, legati alla Nations League 2022/23. Il sorteggio della fase di qualificazione avrà luogo a Francoforte, domenica 9 ottobre 2022. Per la fase di qualificazione si parte il 23 marzo del 2023, giorno delle prime gare del percorso che porterà in Germania. Il 21 marzo però avranno già luogo le semifinali degli spareggi dopo la Nations League. L’ultima giornata di qualificazione si svolgerà il 19-21 novembre del 2023. La Nazionale di Mancini vuole esserci con il primo posto e tante certezze sul piano del gioco e dei risultati. Di seguito ecco le date e il calendario delle qualificazioni agli Europei del 2024.

Date delle qualificazioni

Prima giornata (23-25/03/2023)

Seconda giornata (26-28/03/2023)

Terza giornata (16-17/06/2023)

Quarta giornata (19-20/06/2023)

Quinta giornata (07-09/09/2023)

Sesta giornata (10-12/09/2023)

Settima giornata (12-14/10/2023)

Ottava giornata (15-17/10/2023)

Nona giornata (16-18/11/2023)

Decima giornata (19-21/11/2023)

Le date degli spareggi

Semifinali spareggi (21/03/2024)

Finali spareggi (26/03/2024)