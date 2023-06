Qualificazioni Europei 2024, calendario Italia: programma, orari e tv delle partite degli azzurri

Il programma con gli orari e la diretta tv e streaming delle partite dell’Italia per quanto riguarda le qualificazioni agli Europei 2024 di calcio. Gli azzurri contenderanno il pass alla competizione continentale che si disputerà in Germania ad altre quattro squadre. Si disputeranno dunque otto partite che decreteranno le squadre qualificate all’evento. Le partite saranno visibili in diretta tv sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Inoltre, le partite verranno trasmesse in differita su Sky Sport. Ecco quindi il calendario delle partite della selezione allenata da Roberto Mancini.

TUTTI I GIRONI COMPLETI

Si parte contro l’Inghilterra a marzo, si chiude con l’Ucraina a novembre, ricordando come gli Azzurri non giocheranno nella finestra di giugno perché impegnati nella fase finale della Nations League. Questo il calendario: 23/03/2023 Italia-Inghilterra 26/03/2023 Malta-Italia 09/09/2023 Macedonia del Nord-Italia 12/09/2023 Italia-Ucraina 14/10/2023 Italia-Malta 17/10/2023 Inghilterra-Italia 17/11/2023 Italia-Macedonia del Nord 20/11/2023 Ucraina-Italia.

GIRONE ITALIA: ITALIA, INGHILTERRA, UCRAINA, MACEDONIA DEL NORD, MALTA

PRIMA GIORNATA – 23 MARZO 2023

ore 20.45 – Italia-Inghilterra

SECONDA GIORNATA – 26 MARZO 2023

ore 20.45 – Malta-Italia

TERZA GIORNATA – 9 SETTEMBRE 2023

ore 20.45 – Macedonia del Nord-Italia

SESTA GIORNATA – 12 SETTEMBRE 2023

ore 20.45 – Italia-Ucraina

SETTIMA GIORNATA – 14 OTTOBRE 2023

ore 20.45 – Italia-Malta

OTTAVA GIORNATA – 17 OTTOBRE 2023

ore 20.45 – Inghilterra-Italia

NONA GIORNATA – 17 NOVEMBRE 2023

ore 20.45 – Italia-Macedonia del Nord

DECIMA GIORNATA – 20 NOVEMBRE 2023

ore 20.45 – Ucraina-Italia