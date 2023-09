Qualificazioni Euro2024, Olanda-Grecia: Dumfries scatenato, 3 assist nel primo tempo

Nel corso della sfida tra Olanda e Grecia, valida per le Qualificazioni ad Euro 2024, ha iniziato alla grande Denzel Dumfries. Schierato nel solito ruolo di quinto di centrocampo a destra, il numero 2 dell’Inter si è scatenato mettendo a referto ben tre assist per i compagni nel corso della prima frazione. Il primo al 17′ di testa da calcio d’angolo per Marten de Roon che ha sbloccato la gara. Al 31′ invece con un cross morbido ha trovato sul secondo palo Gakpo tutto libero di calciare a rete e raddoppiare. Pochi minuti più tardi, al 39′, è arrivato anche il tris per l’ex PSV, che con un preciso cross sempre dalla destra ha messo Weghorst nelle condizioni di colpire di testa indisturbato per il 3-0 con cui si è conclusa la prima frazione.