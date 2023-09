Us Open 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali maschili venerdì 8 settembre

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali maschili di venerdì 8 settembre agli Us Open 2023. In campo alle ore 21 italiane sull’Arthur Ashe Novak Djokovic contro il padrone di casa e sorpresa Ben Shelton, mentre sempre sul centrale, non prima delle ore 01 nella notte tra venerdì e sabato, Carlos Alcaraz sfiderà Daniil Medvedev. Di seguito ecco il riepilogo della programmazione.

ARTHUR ASHE

non prima delle ore 21 Shelton vs (2) Djokovic

non prima delle ore 01 (1) Alcaraz vs (3) Medvedev