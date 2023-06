Qualificazioni Euro 2024, Ronaldo salva il Portogallo in Islanda. Vince il Belgio, Polonia ko in Moldavia

Serata ricca di match interessanti nelle qualificazioni a Euro 2024, che hanno visto andare in scena oggi ben undici partite valevoli per la quarta giornata della fase a gironi. L’uomo copertina è ancora una volta Cristiano Ronaldo, arrivato dall’Arabia e capace di salvare il suo Portogallo in Islanda: CR7 ha infatti segnato il gol decisivo al minuto 89 per l’1-0 che ha permesso ai lusitani di risolvere una matassa davvero complicata. Onore all’Islanda, che si è arresa nel finale dopo essere rimasta anche in 10 uomini per il rosso a Willumsson al 81′. Il Portogallo vola così a punteggio pieno nel gruppo J, tallonato dalla Slovacchia che si è imposta di misura in casa del Liechtenstein grazie al gol di Vavro nel recupero del primo tempo.

Batte un colpo anche Romelu Lukaku, che con una doppietta trascina il Belgio allo 0-3 in casa dell’Estonia. Di Bakayoko la rete del definitivo tris, con i Diavoli Rossi che restano secondi nel gruppo F alle spalle dell’Austria che nel finale ha battuto 2-0 la Svezia grazie alla doppietta di Baumgartner. La sorpresa della serata però è la sconfitta della Polonia, che è stata incredibilmente rimontata dalla Moldavia. Avanti 0-2 con i gol di Milik e Lewandowski, la squadra polacca ha subito nella ripresa la doppietta di Nicolaescu e il gol decisivo di Baboglo. Nello stesso girone vittoria dell’Albania per 3-1 sul campo delle Isole Faroe, in un match che ha visto andare a segno anche Bajrami e Asllani, conoscenze della Serie A.

Prima vittoria in queste qualificazioni per la Norvegia, che regola 3-1 il Cipro con il gol del romanista Solbakken e la doppietta del solito Haaland. I norvegesi provano così a rilanciarsi nel gruppo A, mentre continua a stupire il Lussemburgo che nel gruppo del Portogallo vincono 2-0 in Bosnia grazie ai gol di Borges Sanches e Sinani. Pareggio per 1-1 tra Bulgaria e Serbia, che acciuffa il pari al 97′ con Lazovic e rimane in testa al gruppo G insieme all’Ungheria che ha battuto 2-0 la Lituania.