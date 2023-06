Bulgaria-Serbia, gran gol di Lazovic: l’esterno del Verona salva i suoi (VIDEO)

di Antonio Di Cello 27

Un momento magico quello che sta vivendo Darko Lazovic che, dopo aver concluso la stagione con l’Hellas Verona con la salvezza all’ultimo respiro in Serie A, ha condito la presenza in Bulgaria- Serbia con una vera e propria firma d’autore. Il laterale della Serbia, infatti, quasi a tempo scaduto ha scagliato da fuori area un destro che si è piazzato sotto la traversa della porta difesa dalla Bulgaria. Un gol importante che è valso poi un pari prezioso per la Serbia.