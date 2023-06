Gol e spettacolo fra Brasile e Senegal: termina 2-4 per gli africani l’amichevole di Lisbona

Spettacolo in quel di Lisbona fra Brasile e Senegal che hanno dato prova del loro grande stato di salute. Il match, giocato in Portogallo, è stato aperto ed in equilibrio sino alla fine, quando il rigore di Sadio Mane ha blindato il successo per il Senegal. La compagine africana ha giocato una partita a ritmi altissimi e nonostante un Brasile, pieno zeppo di talento, Mane e compagni sono riusciti a prevalere.

Il match parte in discesa per il Brasile, con il gol dell’ex Milan ora il West Ham Paquetà che all’11esimo è bravissimo a mettere dentro un assolo sulla fascia di Vinicius culminato con un assist al bacio. Il centrocampista doveva solo spingere la palla in rete e lo ha fatto. Il Senegal però non demorde e non si intimorisce, anzi reagisce. Dopo 11 minuti esatti, Mane calcia da fuori area, Ederson è bravo a respingere. Sulla ribattuta arriva Diallo che si trova al posto giusto al momento giusto per spingere in rete la palla dell’1-1. Dopo un’occasione d’oro per Danilo si conclude la prima frazione.

Dopo l’intervallo il Senegal parte a razzo. Supremazia che si sottolinea al 53esimo quando Diallo mette in mezzo una palla, Marquinhos nel tentativo di intercettare, ha un controllo goffo tanto da beffare Ederson e da siglare l’1-2 per gli africani. Contraccolpo che il Brasile subisce. Infatti, dopo un minuto, arriva il 3-1: Mane percepisce una palla al limite dell’area da Diallo, e con una conclusione meravigliosa, la mette dove Ederson non può arrivare. Il Brasile non ci sta e cerca di reagire: si fa perdonare Marquinhis al 58esimo che in area si dimostra padrone quando recepisce palla e vedendo il portiere africano fuori dai pali, lo sorprende con un pallonetto. A nulla valgono gli sforzi del Brasile per recuperare la partita. Infatti, al 94esimo Edersin entra in ritardo sempre su Mane. Non ci sono dubbi. E’ rigore che Mane realizza per il definitivo 2-4.

Nella stessa serata del 20 giugno splendida cornice per il derby tutto africano fra Algeria e Tunisia che termina in pareggio per 1-1. Succede tutto nel primo tempo: passa prima la Tunisia al 13esimo con il gol di Talbi. Pareggio algerino, al 38esimo: è il solito Mahrez che di rigore non fallisce, realizzando il pareggio che durerà fino alla fine.