Qualificazioni Euro 2024: il Montenegro vince in casa della Bulgaria, decisivo Krstovic

Colpaccio del Montenegro nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. La selezione slava si è imposta infatti in casa della Bulgaria nel match d’apertura del girone G, decisivo il gol messo a segno nel secondo tempo, dopo una prima frazione assai soporifera, da Nikola Krstovic, che all’improvviso porta avanti gli ospiti al 70′. Non c’è una vera reazione convinta della formazione bulgara e così i padroni di casa partono con il piede sbagliato nel girone. Stasera un’altra partita dello stesso raggruppamento, quella tra Serbia e Lituania, in palio tre punti per raggiungere in vetta i montenegrini.