Coppa d’Africa, qualificazioni: Nigeria ko, Kouamè e Haller lanciano la Costa d’Avorio

Battuta d’arresto per la Nigeria di Victor Osimhen nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’attaccante del Napoli, in coppia con l’atalantino Lookman, non è riuscito a incidere nel match che ha visto la nazionale nigeriana perdere per 1-0 dalla Guinea-Bissau. Quest’ultima si porta così in testa al girone A, superando proprio alle “Super Aquile”. Sorride invece nel gruppo H la Costa d’Avorio, che ha sconfitto per 3-1 le Comore: anche qui Serie A protagonista, visto il gol del fiorentino Kouamè per avviare le marcature ivoriane. Il raddoppio invece è stato messo a segno dall’attaccante del Borussia Dortmund Sebastian Haller, per una Costa d’Avorio che ha schierato dal primo minuto anche l’ex Milan Kessie e nel finale ha visto entrare in campo anche l’altro attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga.