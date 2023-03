Under 21, Mulattieri trascina gli azzurrini: 2-0 in amichevole contro la Serbia

L’Italia under 21 si impone per 2-0 contro Serbia nel primo dei due test in cui la formazione di Paolo Nicolato sarà impegnata, a pochi mesi dagli Europei in Georgia e Romania. A firmare la vittoria ci pensa Mulattieri con una doppietta.

La prima fase dell’incontro è tutta all’insegna di Tommaso Baldanzi, che alla sua prima convocazione ha dimostrato al Ct di poter essere un componente fondamentale per la formazione degli azzurrini: il classe ’03 arriva alla conclusione e si rende pericoloso per ben tre volte nei primi minuti di partita. Poco da parte dei padroni di casa nella prima frazione, una scintilla è una girata di Ratkov facilmente bloccata da Caprile. Nella ripresa l’Italia riesce a concretizzare il pressing del primo tempo: Esposito disegna una bella traiettoria che trova una deviazione in area, e la palla finisce sul secondo palo per Mulattieri, che di testa sblocca il risultato. Il secondo gol arriva al 67’, quando Zanoli si fa largo sulla destra e trova nuovamente l’attaccante del Frosinone, abile a destreggiarsi in area per la sua doppietta personale. Bene anche sul finale, gli azzurrini continuano a gestire il match fino al fischio finale.