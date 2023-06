Pagelle Italia-Uruguay 0-1: voti finale Mondiali Under 20 2023

di Mattia Zucchiatti 61

L’Uruguay vince il Mondiale Under 20 e batte l’Italia 1-0 grazie ad un gol di Rodriguez nel finale di gara. Allo stadio ‘Maradona’ di La Plata gli azzurri faticano a costruire gioco, contro un Uruguay che domina sui duelli ed è più pulito nell’impostazione. In avvio di gioco, Desplanches nega il gol a Duarte sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma nel finale Rodriguez batte il portiere dopo una mischia in area sugli sviluppi di un corner.

HIGHLIGHTS

Desplanches 7

Al 15′ il primo miracolo sul colpo di testa di Duarte. Coraggioso e preciso in ogni intervento. Incolpevole sul gol. Nel recupero è autore di un’uscita miracolosa su un contropiede 5 contro 1

Turicchia 5

Soffre in entrambe le fasi

Ghilardi 6.5

A tratti un po’ ruvido, ma è efficace. Cancella più di una situazione pericolosa. Tra i più positivi

Guarino 6

Poche sbavature in una prova tutto sommato sufficiente

Giovane 5.5

Deve affrontare avversari difficili. Serata dura (90′ Pisilli sv)

Casadei 5.5

Sotto tono, forse un po’ leggero in area piccola in occasione del gol dell’Uruguay. Resta però un torneo formidabile per lui. Gli unici giocatori ad aver segnato più del numero 8 della Nazionale nella storia della Coppa del Mondo Under 20 sono Ramon Diaz (8) Dominic Adiyiah (8), Erling Haaland (9), Adailton (10) e Javier Saviola (11).

Prati 5

Rischia tantissimo con un fallo su Chagas nel finale. Il Var lo grazia e c’è solo il giallo, ma l’ingenuità resta

Faticanti 5.5

La sua partita dura 45′. Prova a mettere ordine in un contesto non facile (45′ Zanotti 6 L’approccio è tutto fuorché positivo, poi acquisisce maggiore confidenza)

Baldanzi 5.5

Appena tocca palla, si ritrova subito circondato. La giocata dal cilindro non arriva (90′ Lipani sv)

Pafundi 5.5

Schierato a sorpresa dal 1′ dopo la splendida punizione che ha portato gli azzurri in finale. Il più giovane azzurro della storia stasera non incide (56′ Esposito 5.5 Non entra in partita. Per lui una notte di delusione come i fratelli Salvatore e Sebastiano)

Ambrosino 5

Pochi palloni giocabili, non fa miracoli nei pochi duelli che il copione del primo tempo gli riserva (56′ Montevago 5.5 Non cambia la sostanza, pochi palloni a disposizione. Può fare poco, ma quel poco non lo fa bene)