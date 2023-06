Highlights Italia-Uruguay 0-1: Finale Mondiali Under 20 (VIDEO)

di Redazione 81

Gli highlights della finale dei Mondiali Under 20 tra Uruguay e Italia. L’avvio di gara è un monologo dell’Uruguay. Tanti i tiri dalla distanza nel primo tempo, ma l’occasione più pericolosa – la prima – arriva dopo un calcio d’angolo: al 23′ Duarte svetta di testa e costringe Desplanches a volare per mettere la sfera in angolo. Nel finale arriva il gol di Rodriguez che permette all’Uruguay di laurearsi campione del mondo under 20.

LE PAGELLE