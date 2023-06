Italia-Uruguay, salta l’audio della telecronaca della finale Mondiale Under 20

di Mattia Zucchiatti 16

Problemi tecnici con il segnale internazionale per la finale dei Mondiali Under 20 di calcio tra Italia e Uruguay. Alle condizioni tutt’altro che ottimali del terreno di gioco si sono aggiunti i problemi tecnici con il segnale. La linea è caduta per qualche istante e quando sono tornate le immagini della partita, è saltato l’audio della telecronaca (affidata a Giacomo Capuano con commento tecnico di Ubaldo Righetti). Dopo pochi minuti, è tornata la voce dei commentatori, giusto in tempo per annunciare la correzione var: dal rosso al giallo per Prati.