Nations League Spagna-Italia, Mancini: “Hanno meritato di vincere. Abbiamo dato tutto”

“Hanno meritato di vincere, anche se hanno trovato il gol alla fine. Siamo riusciti a fare poco, soprattutto nel secondo tempo“. Lo ha detto il Ct azzurro Roberto Mancini dopo la sconfitta per 2-1 con la Spagna in semifinale di Nations League. Sul cambio di Immobile, autore del momentaneo 1-1: “Pensavamo che Chiesa potesse dare più profondità senza dare riferimenti – ha detto ai microfoni della Rai . I ragazzi hanno messo tutto quel che potevano dare. Abbiamo fatto una partita diversa dal solito, non è la nostra qualità“. Ora la finale per il terzo posto contro l’Olanda: “Dobbiamo interpretarla cercando di farla bene“, ha concluso.