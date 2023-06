Pagelle Italia-Norvegia 0-1, voti e tabellino Europei Under 21 2023

Le pagelle di Italia-Norvegia 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli Europei Under 21 2023. Gli Azzurrini non concretizzano tante occasioni e nel secondo tempo vengono puniti da Botheim, dicendo addio alla competizione e alle prossime Olimpiadi.

GLI HIGHLIGHTS

LA CRONACA

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi 5.5; Okoli 6, Lovato 5.5, Scalvini 5.5 (31’ st Cancellieri 5.5); Bellanova 6 (26’ st Cambiaso 6), Rovella 6 (26’ st Miretti 6), Ricci 5, Tonali 5.5, Parisi 5.5; Pellegri 5 (17’ st Colombo 5), Gnonto 5.5 (17’ st Cambiaghi 5.5).

In panchina: Caprile, Turati, Pirola, Esposito, Udogie, Cittadini, Bove.

Allenatore: Nicolato 5.

NORVEGIA (4-4-2): Klaesson 6; Sebulonsen 6, Heggheim 6, Daland 6.5, Wolfe 6 (36’ st Kamanzi sv); Evjen 6.5 (13’ st Nusa 7), Kitolano 6 (36’ st Zafeiris sv), Hove 6, Ceide 5.5 (25’ st Sahraoui sv); Jatta 6 (13’ st Bobb 6), Botheim 7.

In panchina: Christiansen, Sandberg, Mannsverk, Hjelde, Rösler, Solbakken, Christensen.

Allenatore: Smerud 7.

ARBITRO: Lambrechts (BEL) 6.

RETI: 20’ st Botheim.

NOTE: serata piovosa, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Evjen, Ricci. Angoli: 4-4. Recupero: 1’ pt, 5’ st.