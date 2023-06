Europei Under 21, Svizzera ai quarti di finale e Italia eliminata: ecco perché, il regolamento

L’Italia è eliminata dagli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania. La formazione allenata da Paolo Nicolato perde anche contro la Norvegia (0-1) e chiude il girone a tre punti insieme proprio agli scandinavi e alla Svizzera, ma a passare sono proprio gli elvetici per una migliore differenza reti negli scontri diretti. Andiamo a vedere cosa dice il regolamento.

LA CLASSIFICA FINALE

Francia 9 (6; 2) Svizzera 3 (5;8) Italia 3 (4; 5) Norvegia 3 (2; 3)

La Svizzera chiude con una differenza reti peggiore dell’Italia ma è davanti agli azzurri. Perchè? Perché, in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, la discriminante è la differenza reti negli scontri diretti delle squadre in questione. In questo caso tutte e tre (Svizzera, Italia e Norvegia) hanno 3 punti. La differenza reti è la seguente: Svizzera 4-4, Italia 3-3, Norvegia 2-2. Quindi passa la Svizzera per aver segnato un gol in più rispetto agli azzurri (4 contro 3).