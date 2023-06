Europei Under 21 2023, ennesima delusione targata Italia: sconfitta dalla Norvegia ed eliminata

A Cluj-Napoca arriva l’ennesima delusione per il calcio italiano a livello di Nazionale, con l’Under 21 che perde con la Norvegia e deve salutare gli Europei di categoria. Un match in cui gli Azzurrini avevano di fatto il destino nelle proprie mani, ma pur avendo diverse occasioni da rete non sono mai riusciti a trovare il gol e alla fine vengono punini da Botheim, attaccante della Salerniana.

Un’Italia che domina il primo tempo sin dai primi minuti e si crea diverse occasioni da rete, senza però mai riuscire a trovare il gol. Al 14′ è Pellegri che colpisce di testa da buona posizione su un cross perfetto di Rovella dalla destra, senza però colpire ben il pallone. Poco dopo ci prova Ricci con una conclusione che viene deviata, così come è molto propositivo il solito Parisi sulla sinistra. La Norvegia fatica ad avere il possesso, ma quando poco prima della mezz’ora si crea l’unica vera chance del primo tempo, con un cross di Jatta sul quale è provvidenziale l’intervento di Rovella a salvare tutto. Al 40′ gli Azzurrini tornano pericolosi ancora con un colpo di testa, questa volta di Tonali su cross di Bellanova. Ma anche in questo caso l’esito non è positivo. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

IL TABELLINO

GLI HIGHLIGHTS

Ad inizio ripresa la Norvegia sembra essere più propositiva e nonostante un’altra bella occasione capitata sui piedi di Gnonto, sono infatti gli scandinavi a passare in vantaggio. Il neo entrato Nusa sulla destra riesce a mettere una palla in mezzo, Carnesecchi non è perfetto nell’intervento e Botheim può indisturbato siglare la rete dell’1-0 per i suoi. Le notizie che arrivano dall’altro campo sono positive per entrambe, perché la Svizzera perde nettamente e sia all’Italia che alla Norvegia a questo punto basterebbe un gol per qualificarsi. Cambiaghi, entrato al posto di Gnonto, ci prova quantomeno in un paio di occasioni e trova anche una traversa da pochi passi. Non bastano gli assalti finali, non segna più nessuno e ai quarti ci va la Svizzera insieme alla Francia.