Pagelle Italia-Inghilterra 1-2: voti e tabellino qualificazioni Euro 2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Italia-Inghilterra, match valevole per la prima giornata delle qualificazioni di Euro 2024. Allo stadio Diego Armando Maradona gli ospiti partono meglio e passano in vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo grazie alla ribattuta di Declan Rice. Gli inglesi sono padroni del campo, sfiorano il gol del raddoppio e poi si conquistano un calcio di rigore grazie ad un fallo di mano di Di Lorenzo. Kane dal dischetto fa 0-2 e prima della fine del primo tempo Grealish si divora la rete dello 0-3. Nella ripresa è tutta un’altra Italia: propositiva e volitiva. Retegui riapre la partita con un ottimo destro ad incrociare. Nel finale viene espulso Shaw per doppia ammonizione, gli azzurri ci provano ma non riescono a trovare il gol del pareggio.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6, Toloi 5.5, Acerbi 5.5, Spinazzola 6; Barella 5.5 (17’ st Cristante 6), Jorginho 5 (24’ st Tonali 6), Verratti 5.5 (43’ st Scamacca s.v.); Berardi 5 (17’ st Politano 6), Retegui 6.5, Pellegrini 6.5 (24’ st Gnonto 5.5). In panchina: Falcone, Meret, Darmian, Pessina, Emerson, Scalvini, Romagnoli. Allenatore: Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford 6; Walker 6, Stones 6, Maguire 6.5, Shaw 5; Phillips 6, Rice 7, Bellingham 7 (40’ st Gallagher s.v.); Saka 6.5 (40’ st James), Kane 7, Grealish 5.5 (24’ st Foden 6, 36’ st Trippier s.v.).

In panchina: Ramsdale, Forster, Henderson, Dier, Chilwell, Guéhi, Maddison, Toney. Allenatore: Southgate.

ARBITRO: Jovanović (SRB).

RETI: 13’ pt Rice, 44’ pt Kane (rig), 11’ st Retegui.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 35’ st Shaw espulso per doppia ammonizione (la prima per perdita di tempo, la seconda per fallo di gioco).

Ammoniti: Rice, Maguire, Grealish, Jorginho, Walker, Acerbi.

Angoli: 7-3.

Recupero: 3’ pt, 5’ st.