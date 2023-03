Highlights e gol Italia-Inghilterra 1-2: Retegui non basta (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video dei gol e degli highlights di Italia-Inghilterra, match valevole per la prima giornata delle qualificazioni di Euro 2024. Allo stadio Diego Armando Maradona gli ospiti partono meglio e passano in vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo grazie alla ribattuta di Declan Rice. Gli inglesi sono padroni del campo, sfiorano il gol del raddoppio e poi si conquistano un calcio di rigore grazie ad un fallo di mano di Di Lorenzo. Kane dal dischetto fa 0-2 e prima della fine del primo tempo Grealish si divora la rete dello 0-3. Nella ripresa è tutta un’altra Italia: propositiva e volitiva. Retegui riapre la partita con un ottimo destro ad incrociare. Nel finale viene espulso Shaw per doppia ammonizione, gli azzurri ci provano ma non riescono a trovare il gol del pareggio.

