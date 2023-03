Eurolega 2022/2023: l’Efes cade in casa dell’Alba Berlin, ok Barcellona e Maccabi

Oggi sono andate in scena le partite valide per la 30ª giornata di Eurolega 2022/2023. Torna a vincere la Stella Rossa e lo fa tra le mura di casa 74-63 contro Baskonia grazie ai 20 punti di Nedovic, in dubbio fino a pochi minuti dall’inizio della gara ma che è comunque sceso in campo per aiutare la propria squadra. Stella Rossa che sale a 13 vittorie e 17 sconfitte e mette in difficoltà Baskonia, che esce dalla zona playoff scendendo al 9ª posto con 15 vittorie e 15 sconfitte. Vince facile il Barcellona in casa del Panathinaikos. 88-74 il risultato a favore degli ospiti, trascinati da un super Mirotic da 26 punti. Non bastano ai padroni di casa i 19 punti del solito Papagiannis. Barcellona allunga su Monaco, che deve giocare domani contro Valencia, e sale a 20 vittorie e 10 sconfitte. Seconda vittoria in fila per l’Alba Berlin che batte 95-93 in casa l’Efes. Sconfitta pesante in chiave playoff per la squadra greca, a cui non bastano i 30 punti di Micic e i 19 di Clyburn per evitare la seconda sconfitta in fila. Efes che scende in 11ª posizione a 14 vittorie e 16 sconfitte a 1 vittoria dalla zona playoff. Il Maccabi Tel Aviv vince facile in trasferta a Lione contro il Lione 85-67 grazie ai 23 punti con 7 assist di Baldwin e i soliti 18 punti di Lorenzo Brown. La squadra israeliana sale a 17 vittorie e 13 sconfitte consolidando un posto in zona playoff.