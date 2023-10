Olanda, i preconvocati per le sfide contro Irlanda e Gibilterra: presenti 4 “italiani”

Ronald Koeman, ct dell’Olanda, ha ufficializzato i preconvocati in vista dei prossimi impegni contro Irlanda e Gibilterra, valevoli per le qualificazioni a Euro 2024. Presenti quattro giocatori che militano in Serie A, vale a dire gli interisti De Vrij e Dumfries, il milanista Reijnders e l’atalantino De Roon. Out l’altro interista Klaassen e soprattutto Koopmeiners (Atalanta), ancora alle prese con un infortunio. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Bijlow, Flekken, Olij, Verbruggen

Difensori: Aké, Blind, Van Dijk, Frimpong, Geertruida, Hartman, De Ligt, Maatsen, Van der Ven, De Vrij

Centrocampisti: Dumfries, Reijnders, De Roon, Schouten, Xavi Simons, Stengs, Veerman, Wieffer

Attaccanti: Bergwijn, Brobbey, Malen, Weghorst